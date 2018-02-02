Холодницкий подтвердил закрытие уголовных производств на экс-главу Минэкологии Злочевского

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовных производств в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом он сообщил «Радио Свобода».

По его словам, решение закрыть дело связано с тем, что детективам так и не удалось получить достаточных данных ни для объявления подозрения, ни для окончания производства.

«Это мы в САП решили, и я этого не скрываю… Не доказан факт преступления», — сказал Холодницкий.

В т. ч. в августе 2017 года было принято решение о закрытии дела о незаконной выдаче чиновниками Минэкологии в 2010—2012 годах разрешений на пользование недрами. Кроме этого подозрения, Злочевский проходил по делу о злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами, а также о незаконном обогащении.

Ранее о закрытии уголовных производств против Злочевского говорилось на брифинге генерального прокурора Юрия Луценко.

Напомним, 1 февраля ряд СМИ сообщили, что бывшего министра видели в Киеве: он провел несколько встреч.