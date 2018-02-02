Боевики обстреляли пригороды Авдеевки, ранены трое украинских военнослужащих

Сегодня, 2 февраля, силы агрессора продолжили обстрелы позиций украинских защитников. Основным средством огневого воздействия противника стали минометы и пехотное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг активизировался, применив по пригороду Авдеевки 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Приазовье захватчики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов возле Павлополя и Лебединского.

В результате вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее стало известно о вражеских обстрелах сел Новоалександровка и Троицкое Луганской области.