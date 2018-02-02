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сальвадор собрал

Победитель "Евровидения" выступил первый раз после пересадки сердца (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 18:55 178

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Португальский исполнитель Сальвадор Собрал, победитель «Евровидения-2017», впервые порадовал поклонников своим пением после перенесенной пересадки сердца.

В январе Сальвадора Собрала выписали из клиники с донорским сердцем и посоветовали избегать нагрузок, большого скопления людей. Но музыку португалец не бросил. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, где поет песню Landslide британской рок-группы Fleetwood Mac, аккомпанируя себе на фортепиано.

«Сальвадор пока не с вами, но даст вам немного музыки и исполнит вам Landslide. Доброе утро, друзья!» — говорится в кратком сообщении. Клип оценили уже 230 тыс. человек.

Собрал не выступал с прошлого года. Последний его концерт состоялся в сентябре 2017-го возле Лиссабона. После этого Собрал объяснил, что пришло время посетить специалистов-медиков. 8 декабря состоялась операция по пересадке сердца музыканту.

По правилам «Евровидения» Сальвадор Собрал должен будет выступить на церемонии открытия конкурса в мае 2018 года.

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