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Сурок Фрол

В России весны не будет: московский сурок отказался просыпаться

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 19:18 203

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В Московском зоопарке в День сурка животное не смогли разбудить, сообщают РИА Новости. Сотрудники зоопарка оправдали такое неуважение к западным традициям, конечно же, национальными российскими особенностями.

«Наши сурки… они еще спят… Они относятся к другому виду, чем американские, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история (с предсказанием весны. — Ред.) не совсем характерна для нас», — заявили в зоосаде.

А в зоопарке Санкт-Петербурга День сурка пришлось отменить в связи со смертью «штатного» сурка Фрола. И, поскольку он был единственным ручным сурком в зоопарке, замены ему не нашли.

Напомним, украинский сурок Тимка спрогнозировал приход весны через 6 недель, а его американский «коллега» Фил скорой весны не почувствовал.

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