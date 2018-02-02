В России весны не будет: московский сурок отказался просыпаться

В Московском зоопарке в День сурка животное не смогли разбудить, сообщают РИА Новости. Сотрудники зоопарка оправдали такое неуважение к западным традициям, конечно же, национальными российскими особенностями.

«Наши сурки… они еще спят… Они относятся к другому виду, чем американские, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история (с предсказанием весны. — Ред.) не совсем характерна для нас», — заявили в зоосаде.

А в зоопарке Санкт-Петербурга День сурка пришлось отменить в связи со смертью «штатного» сурка Фрола. И, поскольку он был единственным ручным сурком в зоопарке, замены ему не нашли.

Напомним, украинский сурок Тимка спрогнозировал приход весны через 6 недель, а его американский «коллега» Фил скорой весны не почувствовал.