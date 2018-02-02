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флаг крымских татар

В оккупированном Крыму за год были убиты 13 крымских татар

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 20:26 33

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В Крыму в 2017 году были убиты 13 крымских татар, 12 представителей коренного народа Крыма пропали без вести. Такие данные приводит Крымскотатарский ресурсный центр.

Также в центре констатируют, что после оккупации системные задержания и допросы людей в оккупированном Крыму стали регулярной практикой. В 2017 году российские силовики активно задерживали украинских и крымскотатарских активистов. В целом, за 2017 год зафиксировано 286 случаев задержания людей, 248 из которых — в отношении крымских татар. Состоялись 340 допросов, 286 — в отношении представителей крымскотатарского народа.

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, на сегодняшний день в числе политзаключенных - 38 представителей коренного крымскотатарского народа. 15 крымских татар были заключены под стражу в 2017 году.

«Оккупационная власть продолжает репрессивные действия… Мы видим больше системности — репрессии не связаны с определенными датами, важными для крымскотатарского народа и украинцев», — отметил Эскендер Бариев, член Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, Минюст Украины приступил к подготовке жалобы против России в Европейский суд по правам человека. В иск будут включены факты нарушения прав крымских татар по признаку их национальности.

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