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генпрокуратура

Дело о "вышках Бойко": разыскиваемый экс-менеджер "Нафтогаза" пришел в Генпрокуратуру

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 20:51 112

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Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнийчук сегодня, 2 февраля, добровольно явился в Генпрокуратуру для дачи показаний. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее Корнийчук был объявлен в розыск. В Генпрокуратуре призвали фигуранта дела о «вышках Бойко» не усугублять вину и самому явиться к следователю.

Корнийчук проходит по делу о завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок.

По данным Генпрокуратуры, главными организаторами коррупционной схемы на общую сумму 3,2 млрд гривен были экс-президент Украины Виктор Янукович, а также действовавший по его прямому поручению Сергей Арбузов.

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