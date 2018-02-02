Дело о "вышках Бойко": разыскиваемый экс-менеджер "Нафтогаза" пришел в Генпрокуратуру
Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнийчук сегодня, 2 февраля, добровольно явился в Генпрокуратуру для дачи показаний. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ранее Корнийчук был объявлен в розыск. В Генпрокуратуре призвали фигуранта дела о «вышках Бойко» не усугублять вину и самому явиться к следователю.
Корнийчук проходит по делу о завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок.
По данным Генпрокуратуры, главными организаторами коррупционной схемы на общую сумму 3,2 млрд гривен были экс-президент Украины Виктор Янукович, а также действовавший по его прямому поручению Сергей Арбузов.
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