Село Новоалександровка на Луганщине официально признано подконтрольным Украине

Взятое под контроль украинской армией село Новоалександровка Луганской области будет исключено из списка тех населенных пунктов, где органы власти Украины временно не осуществляют свои полномочия. Это подтвердил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По словам главы Луганской ВГА, возвращение села в список контролируемых Украиной населенных пунктов будет означать для жителей получение социальных выплат в полном объеме, а также начало восстановления энергоснабжения.

«Четыре года жители были лишены элементарных благ цивилизации — света, газа и воды. Почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью. В селе осталось 17 жителей, в основном это пожилые люди. Поэтому, в первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание… Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы», — добавил Юрий Гарбуз.

Село Новоалександровка с 2014 года находилось в «серой зоне», но на днях Вооруженные Силы Украины приняли населенный пункт под свой контроль. Сейчас в селе осталось 17 жителей (по данным переписи 2001 года в населенном пункте проживали свыше 120 человек).