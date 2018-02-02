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футзал

Сборная Украины – в четвертьфинале Евро-2018

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

02.02.2018 23:36 253

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Сборная Украины по футзалу провела первый поединок чемпионата Европы, в котором в столице Словении Любляне принимают участие 12 команд.

В рамках состязаний в группе С подопечные Александра Косенко взяли верх над сборной Румынии — 3:2. А поскольку румыны проиграли и в первой встрече (португальцам — 1:4), то наша сборная досрочно гарантировала себе путевку в четвертьфинал Евро-2018. Четвертого февраля в матче «желто-синих» с Португалией определится победитель группы.

Напомню, что из каждого трио в четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие сборные (потенциальные оппоненты украинской команды в ¼ финала играют в группе D).

Поединки в других группах принесли такие результаты.

Группа А. Словения — Сербия — 2:2, Сербия — Италия — 1:1.

Группа В. Россия — Польша — 1:1, Польша — Казахстан — 1:5.

Группа D. Испания — Франция — 4:4, Франция — Азербайджан — 2:4.

Ранее fakty.ua опубликовали календарь матчей чемпионата Европы по футзалу.

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