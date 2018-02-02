Украина предложила Совбезу ООН поменять принцип наложения вето

Украина предлагает Совету безопасности ООН провести внутренние реформы и изменить процедуру ветирования решений. С таким заявлением выступила делегация Украины на неформальном заседании межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН.

«Право вето означает, что одна единственная делегация может полностью парализовать Совет в ситуациях, когда Совету крайне необходимо действовать. В последние годы было слишком много случаев таких злоупотреблений правом вето», — отметили в украинской делегации.

Представители Украины напомнили, что наша страна прочувствовала на себе неэффективные механизмы работы Совета безопасности ООН.

«Мы были свидетелями институциональных недостатков Совета. Более того, как страна, подвергшаяся нападению со стороны своего соседа, мы также из первых рук знаем последствия внутренних недостатков Совета», — подчеркнули в украинской делегации.

Напомним, Россия уже более десятка раз накладывала вето на различные инициативы Совета безопасности ООН.