На Донбассе с начала боевых действий пропали без вести 1500 человек - ООН

По данным Красного Креста, в результате боевых действий на востоке Украины как минимум 1500 человек пропали без вести. Такие данные были озвучены 2 февраля в Северодонецке.

В отчете Международного комитета Красного Креста (МККК) отмечается, что большинство зарегистрированных случаев, когда люди пропадали без вести, относятся к периоду 2014−2015 годов.

«Несмотря на то, что механизмы для поиска пропавших без вести в Украине существуют, они не полностью адаптированы к ситуации, возникшей в результате конфликта», — признала координатор работы по вопросам пропавших без вести МККК Марьяна Чакон.

Напомним, ранее в МИД Украины озвучили данные о последствиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Результатом агрессии стали более 10 200 погибших и 24 500 раненых граждан Украины, более полутора миллиона вынужденно перемещенных лиц

