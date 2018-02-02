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На Донбассе с начала боевых действий пропали без вести 1500 человек - ООН

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 22:30 85

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По данным Красного Креста, в результате боевых действий на востоке Украины как минимум 1500 человек пропали без вести. Такие данные были озвучены 2 февраля в Северодонецке.

В отчете Международного комитета Красного Креста (МККК) отмечается, что большинство зарегистрированных случаев, когда люди пропадали без вести, относятся к периоду 2014−2015 годов.

«Несмотря на то, что механизмы для поиска пропавших без вести в Украине существуют, они не полностью адаптированы к ситуации, возникшей в результате конфликта», — признала координатор работы по вопросам пропавших без вести МККК Марьяна Чакон.

Напомним, ранее в МИД Украины озвучили данные о последствиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Результатом агрессии стали более 10 200 погибших и 24 500 раненых граждан Украины, более полутора миллиона вынужденно перемещенных лиц

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