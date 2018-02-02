В Киеве 3 и 4 февраля пройдет акция «Остановить рак»

Профилактически-диагностическая акция «Останови рак» пройдет в центре Киева 3 и 4 февраля (субботу и воскресенье). Как сообщили в горгосадминистрации, мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком (отмечают 4 февраля).

По словам директора департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, в течение двух дней киевляне и гости города могут больше узнать о профилактике онкозаболеваний и своевременной их диагностике, а еще провериться насчет патологии легких и кожных образований.

«В большинстве случаев люди умирают от рака из-за несвоевременного обращения к врачу, — отмечает Гинзбург. — На самом деле диагностика многих онкологических заболеваний не требует много времени и дорогостоящего оборудования. Например, узнать о состоянии легких можно в течение нескольких минут. Именно это может сделать каждый, прогуливаясь в ближайшие выходные по центру столицы, — воспользоваться услугами мобильного флюорографа. К тому же желающим предлагается провести диагностику новообразований кожи. Меланома (рак кожи) — одно из распространенных кожных онкозаболеваний, которое все чаще встречается у людей разного возраста. Это заболевание развивается стремительно, а на поздних стадиях поражает внутренние органы. Поэтому важно вовремя обнаружить новообразования и выбрать тактику их лечения, чтобы избавиться от болезни».

В субботу и воскресенье на Крещатике и Майдане Незалежности будут дежурить два передвижных флюорографа, а в двух палатках дерматологи проконсультируют пациентов и проверят их родинки.

Напомним, что до 9 февраля включительно в столичных медучреждениях проходит декадник по ранней диагностике онкозаболеваний, и желающие смогут пройти соответствующие обследования и получить консультации. Так, в субботу, 3 февраля, врачи консультируют в «Консультативно-диагностическом центре» Подольского района. План-график размещен на сайтах департамента здравоохранения и горгосадминистрации.