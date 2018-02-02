Трамп разрешил опубликовать секретный документ, доказывающий, что ФБР вело за ним слежку

В пятницу, 2 февраля, президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать секретный документ, в котором говорится о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства юстиции США в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в Америке в 2016 году.

Меморандум подготовил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Девин Нуньес. Именно он возглавлял расследование российского вмешательства в нижней палате Конгресса.

В четырехстраничном докладе Нуньес утверждает, что ФБР получило разрешение суда для слежки за Картером Пейджом, советником Дональда Трампа во время президентской кампании. ФБР добивалось этого разрешения, чтобы установить тайные связи Пейджа с представителями Москвы.

Кроме того, глава комитета утверждает, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В документе говорится, что выявленные факты «ставят под вопрос законность и легитимность» действий некоторых сотрудников ФБР, а также Министерства юстиции США в 2016 году. Речь идет, в частности, об использовании сотрудниками разведки так называемой программы слежки FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки»).

Фактически меморандум Нуньеса подтверждает заявления Трампа о том, что ФБР вело слежку за ним и его помощниками во время президентской кампании. Трапм выдвинул эти обвинения вскоре после своей победы на выборах в ноябре 2016 года. Однако тогда он не смог представить доказательства.

Теперь президент США, комментируя меморандум Нуньеса заявил: «Происходящее в нашей стране — это позор!»

Американские СМИ отмечают, что Трамп принял решение опубликовать документ, несмотря на серьезные возражения Минюста и ФБР. Они стремились предотвратить обнародование меморандума, указывая на то, что он, с одной стороны, содержит строго секретную информацию, а с другой — игнорирует важные сведения.

Поддержали позицию Минюста и ФБР демократы. Но у них сейчас меньшинство в Конгрессе. Поэтому они не смогли помешать Белому дому осуществить задуманное. Демократы называют меморандум Нуньеса «искаженным и политически мотивированным документом».

По их мнению, главная цель его публикации — это дискредитация всей работы, проделанной специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует возможные контакты команды Трампа с Кремлем в ходе президентской кампании 2016 года.

Действительно, у президента есть теперь основания прекратить расследование и лишить Мюллера его полномочий. И Трамп получил эти козыри как раз тогда, когда специальный прокурор завершает подготовку к допросу президента.

Также теперь грозит отставка заместителю министра юстиции Роду Розенстайну, который, собственно, наделил особыми полномочиями Мюллера.

Все это демократы расценивают как «попытку помешать правосудию», что может привести к конституционному кризису в стране.