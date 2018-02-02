Самым красивым мужчиной Украины назвали Олега Винника, а самой красивой женщиной – Олю Полякову
Журнал Viva! назвал победителей ежегодной премии «Самые красивые». По результатам голосования на сайте глянца самым красивым мужчиной стал популярный певец Олег Винник, а самой красивой женщиной — Оля Полякова. Их выбрали по результатам голосования на сайте журнала из 20 финалистов.
Победа Олега Винника для многих стала неожиданной, учитывая недавний скандал с сюжетом ТСН о его личной жизни. Перед церемонией певец отшучивался на вопросы о возможной награде. Тем не менее на мероприятие он пришел при полном параде — в элегантном черном смокинге, черной рубашке, воротник которой был украшен камнями.
Специальную премию «Мама года» получила телеведущая Катя Осадчая.
Ведущими праздничного концерта в этом году стали Александр Скичко и певица Оля Полякова, Владимир Остапчук, DZIDZIO и Наталья Холоденко.
На сцене в этот вечер выступили Monatik, Олег Винник, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Dzidzio, Злата Огневич, NK (Настя Каменских), Антитела, Kiev Tango Project. Также специальной гостьей стала певица Тина Кароль, которая в этом году не номинировалась на звание самой красивой, а ранее трижды получала эту награду.
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