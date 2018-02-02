В Японии появилось кафе, где работает робот-бариста (видео)

В Японии открылось роботизированное кафе, где штат служащих предельно минимизирован. Напитки готовит и подает посетителям специальный робот, он же принимает оплату и развлекает клиентов.

Заведение, где трудоустроен робот Сойер, находится на первом этаже торгового центра в Токио и называется «Странное кафе». Процесс приготовления кофе здесь занимает от двух до четырех минут, причем робот может готовить напитки (чай, горячий шоколад, капучино, латте) для пяти человек одновременно.

Владельцы кафе признаются, что, создавая заведение, думали не так о скорости, как о зрелищности. «Мы хотим, чтобы робот развлекал клиентов, ведь кофе можно купить и в автомате», — говорят они. Такая политика оказалась оправданной: посетители заявляют, что кофе от Сойера им нравится больше, чем приготовленный людьми.

Напомним, по прогнозам, через 20−30 лет в развитых странах половина людей уступит свои рабочие места роботам.