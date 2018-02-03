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Фермеры у здания суда

На Николаевщине банда, напавшая на дом фермера и требовавшая в суде переводчика с грузинского, в суд не явилась (фото)

Руслан ПОДГОРНЫЙ специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

02.02.2018 23:49 403

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Как уже сообщали «ФАКТЫ», трое грузин, которые обвиняются в разбойном нападении на фермера из села Покровка Веселиновского района Владимира Карпенчука, были выпущены из СИЗО на свободу. Из-за судебных проволочек им не была продлена мера пресечения.

Преступление было совершено 28 июля прошлого года. Бандиты поджидали фермера возле гаража, в который тот собирался поставить автомобиль. Четверо грабителей напали на мужчину, избили его, требуя деньги. В итоге нашли сейф с 170 тысячами долларов (деньги хозяин собирал на покупку комбайна) и драгоценностями. Все это забрали и уехали на внедорожнике потерпевшего. Общий материальный ущерб составил более 5 миллионов гривень. А пострадавший, которому залили глаза из газового баллончика, стал инвалидом по зрению.

Полиция на четвертые сутки задержала грабителей, которыми оказались два гражданина Грузии и житель города Вознесенска (Николаевская область), также выходец из Грузии. Всех троих поместили в СИЗО. Однако после того, как дело передали в Веселиновский районный суд, здесь не нашлось коллегии из трех судей. А после передачи дела в суд Вознесенского района там судьи несколько раз брали самоотводы. Так дотянули до 29 декабря, когда истек срок содержания под стражей всех троих обвиняемых и они вышли на свободу. На предыдущее заседание двое иностранцев не явились (их нахождение в Украине вообще теперь под вопросом). Пришел лишь местный житель.
А теперь на восьмое (!) по счету подготовительное заседание суда не явился никто из обвиняемых. Рассмотрение дела по сути не могут начать уже второй месяц.

- Интересно, когда я смогу рассказать, наконец, суду, как надо мной издевались, били, грабили? Сколько может продолжаться этот беспредел в судебных стенах? — возмущенно говорит потерпевший Владимир Карпенчук.
Адвокаты обвиняемых заявили, что обвиняемый житель Николаевщины не явился в суд из-за болезни. Однако никаких подтверждающих документов не предоставили. К тому же, именно по его требованию на это заседание суда из Николаева привезли переводчика с грузинского на украинский. Но его услуги не понадобились. Местного грузина суд постановил доставить приводом. А остальных двоих объявили в розыск.

Нынешнюю неявку обвиняемых в суд можно было предполагать, ведь на последнем заседании их снова должны были арестовать.

- При рассмотрении дел по таким тяжким преступлениям недопустимо, чтобы обвиняемые оказывались на свободе. Однако прокурор не сделал для этого всего, что от него требовалось, — говорит адвокат потерпевшей стороны Радика Белова.

А вот прокурор Веселиновского района Сергей Могила всю вину за ситуацию возлагает на суды…

Подобный беспредел вызывает возмущение у людей, которые приехали поддержать уважаемого человека — Владимира Карпенчука. В Арбузинку съехались более сотни фермеров, представлявших разные районы Николаевщины. По их словам, уже в этом году на фермеров области было совершено с два десятка разбойных нападений. Люди шокированы беззубостью правоохранительной системы (что проявилось и на этот раз) и объединяются в отряды самообороны.

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