В Чернигове полицейский организовал банду торговцев оружием (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Чернигове деятельность группировки, которая занималась незаконным изготовлением, переработкой и торговлей огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что организовал группировку сотрудник Черниговского горотдела полиции.

К противоправной деятельности он привлек трех жителей областного центра, которые через связи в криминальных кругах подыскивали клиентов для сбыта товара. Злоумышленники реализовывали огнестрельное оружие заводского изготовления, занимались реставрацией и переделывали травматическое оружие в боевое для последующей перепродажи , — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, злоумышленники планировали наладить канал нелегальной переправки огнестрельного оружия и комплектующих к ней на территорию РФ.

Оперативники спецслужбы задокументировали ряд случаев реализации дельцами пистолетов систем «парабеллум», «вальтер» и «ПМ», патронов к ним и холодного оружия. Задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта пистолетов «ТТ», Макарова и почти двухсот патронов к ним.

Во время обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти двадцать единиц огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты различных модификаций, винтовки, капсуле и гильзы для изготовления патронов, корпуса, части и комплектующие для изготовления нарезного оружия и емкости с порохом. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. У злоумышленников также обнаружено паспорта других лиц, которые, по предварительной информации, использовались для получения и отправки по почте комплектующих к огнестрельному оружию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки и установления происхождения оружия.

Ранее сообщалось о том, что полиция решила отбирать оружие у семейных дебоширов.