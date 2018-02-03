Создателя Counter-Strike задержали за педофилию

Полиция Сиэтла (штат Вашингтон, США) задержала одного из создателей онлайн-шутера Counter-Strike Джесса Клиффе (Jess Cliffe). Его подозревают в растлении малолетних, пишет Dot Report.

Отмечается, что Клиффе не предъявили официальных обвинений. При этом его задержали без права освобождения под залог, а в полиции не раскрывают деталей случившегося.

В студии Valve заявили, что Клиффе временно отстранен от должности до выяснения деталей.

Джесс Клиффе вместе с геймдизайнером Мином Ли (Minh Le) создал оригинальную версию Counter-Strike в 1999 году, которая была модом для Half-Life. Позже Valve купила права на проект и пригласила Клиффе к себе на работу. Он работал в студии с 2003 года. Всего в основной серии вышло пять версий игры, самая популярная из которых — Counter-Strike 1.6. Последняя часть — Global Offensive — вышла в 2012 году.

Ранее сообщалось о том, что украинскую киберкоманду Natus Vincere включили в ТОП-10 самых богатых команд мира по киберспорту. Команда заняла шестое место по показателю своего дохода — 6,4 млн долларов. Наибольшую известность команде принесло участие в Counter-Strike и Dota 2, общий доход коллектива от которых составил 1,7 млн долларов и 3,6 млн долларов соответственно.