ДТП с пострадавшими в Ирпене: Audi отправил Hyundai в забор
В ночь на субботу в пригородном Ирпене на пересечении улиц Котляревского и 6 Линии. произошло ДТП с участием Audi Q7 и Hyundai.
По предварительной информации, Audi выезжал на перекресток под знак «Уступить дорогу» и столкнулся с малолитражкой.
В результате столкновения малолитражка Hyundai была отброшена на забор одного из частных домовладений. Находившаяся в ее салоне пассажирка была впоследствии госпитализирована.
Водитель этой машины рассказал, что двигался по главной дороге и вдруг вылетела «эта огромная машина.». Также водитель Hyundai утверждал, что у водителя «немца» были явные признаки алкогольного опьянения.
После столкновения на место происшествия очень оперативно прибыли знакомые водителя Audi, и он уехал, не дождавшись скорой. Нужна ли была помощь медиков этому участнику ДТП будут выяснять правоохранители, поскольку от врачей информация на момент окончания оформления ДТП не поступала. Начато расследование происшествия.
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