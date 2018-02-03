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ДТП в Ирпене

ДТП с пострадавшими в Ирпене: Audi отправил Hyundai в забор

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

03.02.2018 3:15 81

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В ночь на субботу в пригородном Ирпене на пересечении улиц Котляревского и 6 Линии. произошло ДТП с участием Audi Q7 и Hyundai.

По предварительной информации, Audi выезжал на перекресток под знак «Уступить дорогу» и столкнулся с малолитражкой.

В результате столкновения малолитражка Hyundai была отброшена на забор одного из частных домовладений. Находившаяся в ее салоне пассажирка была впоследствии госпитализирована.

Водитель этой машины рассказал, что двигался по главной дороге и вдруг вылетела «эта огромная машина.». Также водитель Hyundai утверждал, что у водителя «немца» были явные признаки алкогольного опьянения.

После столкновения на место происшествия очень оперативно прибыли знакомые водителя Audi, и он уехал, не дождавшись скорой. Нужна ли была помощь медиков этому участнику ДТП будут выяснять правоохранители, поскольку от врачей информация на момент окончания оформления ДТП не поступала. Начато расследование происшествия.

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