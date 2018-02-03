В Харькове ушли под землю здание и двор частного дома (видео)

В Харькове по улице Грековой случился обвал грунта, что стало причиной разрушения промышленного здания. Под землю ушел офис предприятия по электромонтажным работам, сообщает местное издание NewsRoom.

«В канализационный коллектор „ушли“ два барабана кабеля на полмиллиона гривен», — написал один из очевидцев.

В мэрии города заявили, что причиной обвала стала просадка грунта вокруг канализационного коллектора, который разрушился от коррозии.

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что сотрудники предприятия совместно с киевскими коллегами организовали штаб по ликвидации последствий ЧП.

«На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту», — сообщил заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.

В коммунальном предприятии добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Усилиями коммунальщиков предотвращено отключение водоснабжения в домах местных жителей, а также перекрыт выход сточных вод на поверхность земли.

Ранее сообщалось о том, что в так называемой «Луганской народной республике» произошел обвал шахты «Черкасская» в г. Зимогорь, где при демонтаже крепи находилось 10 человек. Обрушением были застигнуты трое людей.