В китайском зоопарке сотрудники кормили питонов живыми щенками
В частном зоопарке в китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, выложенные в соцсети Weibo.
Пользователь Weibo Screaming_K опубликовал фотографии и видео, на которых щенков положили в один вольер с питонами.
Причем на одном из кадров змея обвилась вокруг детеныша и на ней заметны несколько выпуклостей, которые могут говорить о том, что пресмыкающееся уже съело несколько щенков.
На публикацию обратило внимание азиатское отделение организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), которое призвало провести расследование в зоопарке.
Ранее «Факты» сообщали о том, что громадный питон убил британца в его собственном доме.
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