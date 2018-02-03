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Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед лицом российской агрессии

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 6:15 112

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил министра обороны Украины Степана Полторака за смелость перед лицом «российской агрессии». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США на его официальном сайте.

«Глава Пентагона выразил признательность Полтораку за смелость его страны перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении по итогам встречи глав военных ведомств двух государств.

Отмечается, что Мэттис и Полторак также пообещали укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, «основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах».

Глава Минобороны Украины находится с официальным визитом в США. Ожидается, что Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран.

Напомним, что в прошлом году президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором 350 млн долларов предназначено на помощь ВСУ, в том числе и предоставление оборонительного летального оружия, включая противотанковые ракеты Javelin.

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