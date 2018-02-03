Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед лицом российской агрессии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил министра обороны Украины Степана Полторака за смелость перед лицом «российской агрессии». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США на его официальном сайте.

«Глава Пентагона выразил признательность Полтораку за смелость его страны перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении по итогам встречи глав военных ведомств двух государств.

Отмечается, что Мэттис и Полторак также пообещали укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, «основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах».

Глава Минобороны Украины находится с официальным визитом в США. Ожидается, что Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран.

Напомним, что в прошлом году президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором 350 млн долларов предназначено на помощь ВСУ, в том числе и предоставление оборонительного летального оружия, включая противотанковые ракеты Javelin.