В США подстреленный гусь "отомстил" охотнику

Житель штата Мэриленд Роберт Майлхэммер (Robert Meilhammer) был госпитализирован после того, как ему на голову упал мертвый гусь. Об этом пишет Daily Mail.

«Инцидент произошел во время охоты. Пятидесятиоднолетний мужчина подстрелил птицу, которая приземлилась прямо ему на голову», — говорится в сообщении.

В результате падения птицы охотник потерял сознание и получил повреждения лица и головы, а также лишился двух зубов. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов штата, состояние мужчины оценивается как стабильное.

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