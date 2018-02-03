﻿

USD 27.89
RSS
Goose fly

В США подстреленный гусь "отомстил" охотнику

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 6:55 305

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Житель штата Мэриленд Роберт Майлхэммер (Robert Meilhammer) был госпитализирован после того, как ему на голову упал мертвый гусь. Об этом пишет Daily Mail.

«Инцидент произошел во время охоты. Пятидесятиоднолетний мужчина подстрелил птицу, которая приземлилась прямо ему на голову», — говорится в сообщении.

В результате падения птицы охотник потерял сознание и получил повреждения лица и головы, а также лишился двух зубов. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов штата, состояние мужчины оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось о трагическом случае на охоте в Украине: в Сумской области застрелили заместителя главы одной из районных администраций.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии