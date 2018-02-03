Трое украинских военных ранены, один погиб - Штаб АТО
За минувшие сутки в результате обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое украинских военных, один погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:00, прошла без нарушения режима перемирия, а основная огневая активность незаконных вооруженных формирований наблюдалась вчера в светлую пору суток
На Донецком направлении боевики «ДНР» обстреливали позиции сил АТО из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, ранее стало известно о вражеских обстрелах сел Новоалександровка и ТроицкоеЛуганской области.
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