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Трое украинских военных ранены, один погиб&nbsp;— Штаб АТО

Трое украинских военных ранены, один погиб - Штаб АТО

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 7:56 52

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За минувшие сутки в результате обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое украинских военных, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:00, прошла без нарушения режима перемирия, а основная огневая активность незаконных вооруженных формирований наблюдалась вчера в светлую пору суток

На Донецком направлении боевики «ДНР» обстреливали позиции сил АТО из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее стало известно о вражеских обстрелах сел Новоалександровка и ТроицкоеЛуганской области.

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