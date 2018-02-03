ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.3 февраля 2018

На днях пообещал порадовать читателей «фарфоровой рубрики» небольшим чудом, посвященным началу традиционного Венецианского фестиваля. Порадовать-то порадую. То, что от меня зависит, стараюсь выполнять неукоснительно. Да вот только что-то сама Венеция решила подвести десятки тысяч туристов, приехавших в этот уникальный город специально для того, чтобы насладиться участием во множестве ярчайших карнавальных событий.

Вчера многие ведущие телекомпании мира начинали выпуски новостей, нет, с очередного заявления мистера Трампа по поводу фейковых расследований горячо не любимых им американских журналистов, не с приоткрытия завесы секретности над «тайной» частью «кремлевского списка» и даже не с нового подъема воды в Сене, сильно затопившего центральные районы Парижа. Куда там!.. Все наоборот — венецианские каналы резко обмелели! Причем, настолько, что знаменитые гондолы на многочисленных стоянках в городе просто погрузили свои изящные формы в застывший ил.

Честно говоря, представить себе такого не могу. Больше десятка раз доводилось бывать в этом старинном городе, в котором лодки, гондолы, пассажирские трамвайчики обычно перевозят местных жителей и туристов только по воде. А тут такое!.. И хотя мы с детьми, бывая в Венеции, ни разу не попадали на карнавал (просто как-то так получалось), большой фантазии не требуется, чтобы представить, каким он может быть. Ибо Венеция сама по себе — вечный праздник. Там на площадях и набережной, в уютных сквериках вдоль красивых мостов и даже на самих мостах с утра до вечера звучит громкая музыка. Там люди ходят в карнавальных масках в любое время года, а маски эти бывают настолько невероятными, что их хочется рассматривать подолгу, ибо многие из них являются настоящим произведением искусства, созданным в одном-единственном экземпляре. Я, кстати, однажды уже рассказывал, что в разное время мы привезли из Венеции несколько масок, созданных в виде достаточно крупных живописных картин с видами города! Этими масками можно любоваться всегда. Потому что они словно передают дух Венеции, атмосферу вечного праздника. Так же, как дух и атмосферу прекрасного города передает предложенная вашему вниманию достаточно редкая и очень крупная фарфоровая композиция (прошу обратить внимание на ее внушительные размеры).

Гондола любви — это, на мой взгляд, не просто красивый образ. Это своеобразный символ вечного течения жизни, в котором человека, увлеченного любовью и красотой, в качестве гондольеров сопровождают небом посланные маленькие ангелы, призванные и от нечаянной случайности уберечь, и от чаянной беды защитить. Все самое хорошее, правильное и праведное в нашей жизни построено на любви и созидании. Нужно всегда помнить об этом, стремиться к этому и не отступать от этого даже во времена тревог и невзгод. И тем более именно в такие времена.

Пусть и сегодняшних именинников, и каждого из нас, друзья мои, своя маленькая или большая лодочка всегда несет по обязательно (!) полноводной реке жизни в сопровождении небом посланных ангелов и в окружении если не таких же прекрасных цветов, то всё равно в окружении добрых — помыслов, устремлений, близких людей и верных друзей. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

ГОНДОЛА ЛЮБВИ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2002

Скульптор: Juan Ignacio Aliena

Размер: 34×74 cm

Лимитированная серия