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В Харькове под землю ушло здание (фото)

В Харькове под землю ушло здание (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 8:40 238

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В Харькове на улице Грековская, 77, произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе.

Об этом сообщает КП «Харьковводоканал».

Инцидент произошел в следствие разрушения сводов коллектора от газовой коррозии. В КП уверяют, что развитие обрушения котлована уже полностью предотвращено. Сейчас коммунальщики занимаются перекачкой сточных вод.

Кроме этого, как указывают пользователи социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Харьков», в результате происшествия обрушилось здание. По некоторым данным, это был склад и раздевалка или некая фирма по электромонтажу. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 2 февраля в самом центре Одессы (по улице Екатерининской, 25) обрушились сразу два балкона.

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