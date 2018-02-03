В Харькове под землю ушло здание (фото)
В Харькове на улице Грековская, 77, произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе.
Об этом сообщает КП «Харьковводоканал».
Инцидент произошел в следствие разрушения сводов коллектора от газовой коррозии. В КП уверяют, что развитие обрушения котлована уже полностью предотвращено. Сейчас коммунальщики занимаются перекачкой сточных вод.
Кроме этого, как указывают пользователи социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Харьков», в результате происшествия обрушилось здание. По некоторым данным, это был склад и раздевалка или некая фирма по электромонтажу. О пострадавших не сообщается.
Напомним, 2 февраля в самом центре Одессы (по улице Екатерининской, 25) обрушились сразу два балкона.
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