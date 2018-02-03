Юная украинка Костюк выиграла теннисный турнир в Австралии

Юная украинская звезда тенниса Марта Костюк добыла победу в финале турнира серии ITF Womens Circuit в австралийском Берни, обыграв швейцарку Викторию Голубич 6:4, 6:3.

Несмотря на то, что Голубич была первой сеяной на турнире, в очном противостоянии более уверенно себя чувствовала набравшая ход в этом году Марта Костюк.

В шестом гейме стартового сета Костюк сделала первый брейк в матче, затем уверенно защитила свою подачу и повела 5:2. После этого швейцарка под ноль взяла следующие два гейма, но Марта не дала сопернице сравнять счет, вновь взяв подачу Голубич.

В начале второй партии Костюк вышла вперед 2:0, но затем Голубич выиграла три гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и с трудом взяла свою подачу, снова поведя в счете. В восьмом гейме украинке в четвертый раз удалось «брейкануть», после чего со второго матчбола завершить встречу.

Титул в Берни стал для Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшним в ее карьере.

Напомним, ранее сообщали, что Марта Костюк пробилась в финал турнира ITF в австралийском Берни с призовым фондом 60 тыс. долларов.