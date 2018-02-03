Девушку расстреляли за отказ выйти замуж
Общественность Пакистана возмущена убийством девушки, которое было совершено в Кохате. Отказавшаяся выходить замуж за племянника видного политического деятеля провинции Хайбер-Пахтунхва студентка медицинского факультета Асма Рани была расстреляна на пороге собственного дома.
Как сообщает Samaa. tv, Асма училась в Абботтабаде. На каникулы девушка приехала домой в Кохату. Тут к ней с предложениями руки и сердца несколько раз приходил Муджахидуллах, племянник Имрана Хана, главы регионального отделения Пакистанского движения за справедливость (PTI). Эта партия была основана в 1996 году, но в последнее время быстро набирает сторонников в стране, ее влияние растет.
Днем 28 января, когда Асма выходила из дома, на пороге ее поджидал Муджахидуллах и его брат Садикулла. Не говоря ни слова, они открыли огонь. Девушка получила три огнестрельных ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице. Перед смертью она назвала имена убийц. Причем ее заявление было записано на видео.
Несмотря на это, сообщает Samaa. tv, полиция пока так и не задержала отвергнутого жениха и его брата.
Брат Асмы утверждает, что семья отказала Муджахидуллаху по той причине, что он уже был женат. По его словам, убийцы улетели в Дубай, однако полиция пока не подтвердила эту версию.
Журналисты потребовали, чтобы глава провинции Первех Хаттак прокомментировал бездействие полиции, однако высокопоставленный чиновник гневно отверг обвинения, после чего отказался отвечать на вопросы.
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