Канада выпустит монету в виде писанки (видео)

Цветную позолоченную монету в форме украинской писанки королевский монетный двор Канады.

Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора.

Это будет уже третья «писанка» в коллекции канадского монетного двора, но впервые она будет позолоченной.

На реверсе будут нанесены цветные узоры, характерные для традиционной украинской писанки. Монета будет отчеканена из 31,82 гр чистого серебра с позолотой и будет иметь номинал в 20 канадских долларов. Ее выпуск начнется 6 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

«Кроме прекрасного вида и весенней темы, эта монета-писанка является художественным чествованием 1,2 млн канадцев украинского происхождения, чьи традиции является большой частью мультикультурного наследия Канады», — говорится на сайте.

Напомним, Национальный банк заявил о начале специального выпуска памятных монет из недрагоценных металлов из серии «Вооруженные Силы Украины»: «Защитникам Донецкого аэропорта», «День украинского добровольца» и «100-летие создания Украинского военно-морского флота». Первая монета — «Защитникам Донецкого аэропорта» — появилась в обороте уже 30 января.