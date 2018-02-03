Ученые нашли в Гватемале тысячи построек майя

Ученые нашли в джунглях на севере Гватемалы руины более 60 тысяч построек цивилизации майя.

Об этом пишет издание National Geographic.

В результате исследований ученые обнаружили руины строений, включая дома, дворцы, дороги, террасы и сложные системы ирригации.

«Изображения четко дают понять, что весь этот регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой были сильно недооценены», — заявил археолог колледжа города Итака в США Томас Гаррисон, который специализируется на использовании цифровых технологий в археологических исследованиях.

Отмечается, что в ходе исследования ученые проанализировали площадь в 2,1 тысячи квадратных километров на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve, расположенного в департаменте Петен на севере страны.

Напомним, ранее результаты опытов, которые проводились на мышах, дали большие надежды на получение новых подходов к лечению болезни Паркинсона.