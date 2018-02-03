На сколько выросла денежная помощь переселенцам

Государство увеличило размер финансовой помощи переселенцам с Донбасса и Крыма для улучшения их социальной защиты. Кабинет министров Украины принял постановление о повышении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, данное постановление предусматривает:

* повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям — с 884 до 1000 гривен;

* повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, — с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям.

В пресс-службе отметили, что уже начиная с 20 января 2018 года денежная помощь будет назначена и перечислена указанным категориям лиц в повышенном размере.

«Соответствующие разъяснения Минсоцполитики направило структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственной администрации, Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций», — отметили в пресс-службе министерства.

Но это далеко не все новости для переселенцев. Согласно правительственному постановлению, между «Ощадбанком» и Министерством социальной политики Украины заключается договор о передаче персональных данных внутренне перемещенных лиц, которые проходили в банке идентификацию.

Вся информация об этих получателях социальных выплат будет внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Таким образом государство получит доступ к информации и сможет ее контролировать.

Кстати, этим же постановлением установлено, что контроль за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. Сотрудники этих подразделений обязаны не реже одного раза в шесть месяцев посещать место фактического проживания внутренне перемещенного лица, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи. Однако, если же человек за этот период времени явился в «Ощадбанк» и идентифицировал себя, то такая проверка может быть отложена.

Стоит напомнить, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы указала в своей резолюции, что разработка украинской властью стратегии для внутренне перемещенных лиц должна быть одним из приоритетов.