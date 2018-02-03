«Реал» значительно увеличит Криштиану Роналду зарплату

Испанский «Реал» предложит нападающему Криштиану Роналду новый контракт с повышением зарплаты, информирует ABC. По условиям сделки годовой оклад 32-летнего форварда увеличится на 9 миллионов евро — с 21 до 30 миллионов (при этом футболист теряет 43 процента заработка из-за правил налогового законодательства Испании).

Сам португалец дал понять руководству мадридцев, что не планирует уходить и хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу». После повышения зарплаты Роналду будет зарабатывать чуть меньше, чем сейчас получает Неймар в «ПСЖ» (33 миллиона евро).

-- Мы всегда будем спрашивать с Криштиану больше, чем с остальных, потому что он ориентир для нашей команды, -- заявил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. -- Когда закончится игра, люди всегда могут сказать, что Роналду мог бы сделать больше.

В нынешнем сезоне обладатель «Золотого мяча» далек от той формы, к которой все привыкли. В 16 матчах текущего чемпионата Испании на счету португальца лишь восемь мячей и пять результативных передач.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании.