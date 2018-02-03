На Волыни обесточены населенные пункты
В Волынской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 20 населенных пунктов.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ночью и утром 3 февраля в Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях — туман с видимостью 200−500 м.
В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах — очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17−22 м/с.
3−4 февраля в горах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорье Закарпатской областей — снеголавинная опасность 3 уровня.
Напомним, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о возобновлении электрообеспечения села Мироновское, попавшего под обстрел боевиков в ночь на 2 февраля. Противник вел огонь по населенному пункту из тяжелого вооружения.
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