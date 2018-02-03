Литовский клуб заключил контракт с «ненастоящим» футболистом

Литовский «Паневежис» скандально прославился на весь футбольный мир. Клуб, занявший во втором дивизионе первенства страны десятое место, заключил контракт с нападающим Баркли-Мигелем Панзо, приведя в официальном пресс-релизе информацию об игроке из «Википедии»: «Форвард с 2010-го по 2012 год выступал за „Куинз Парк Рейнджерс“, забив в составе английского клуба 24 мяча в 36 матчах. Также у него есть опыт выступлений за сборную Анголы».

«Панзо оставил хорошее впечатление в контрольных матчах, видно, что он играл в чемпионатах высокого уровня», — заявил молдавский главный тренер «Паневежиса» Александр Куртиян.

Все бы ничего, но на самом деле Панзо никогда не выступал ни за «КПР», ни за национальную команду. Да, футболист играл в Англии, однако на несколько ином уровне. Форвард провел три поединка (ни одного гола!) за клуб «Уокинг» в… пятом английском дивизионе. Последней его командой была «Сирианска» из третьей лиги Швеции. За два сезона Панзо голов не забивал.

Интересно, что в последнее время профиль игрока на «Википедии» менялся несколько раз, в частности, указанные на сайте «Паневежиса» 24 гола в 36 матчах за «КПР» позднее были и вовсе увеличены до 45 мячей.

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