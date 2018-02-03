Во Львове подозрительно горел храм Московского патриархата

Сегодня, 3 января, в 02:18 поступило сообщение о пожаре в деревянной православной церкви Святого Кн. Владимира Московского патриархата, расположенном на проспекте Червоной Калины в спальном районе Сихов.

— Огнем уничтожена крыша, деревянное перекрытие на площади 100 м.2, церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 м.2. Пожар ликвидирован в 02: 58 командой в составе трех звеньев спасателей, — сообщили «ФАКТАМ» в Департаменте защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации.

Причины пожара и сумму нанесенных убытков устанавливают правоохранители и эксперты. Не исключено, что речь идет о поджоге.

Накануне именно перед этим храмом прошел пикет, участники которого требовали снести строение, аргументируя это тем, что оно возведено незаконно. Дело дошло до легкой физической стычки пикетчиков со сторонниками и представителями Московского патриархата. Противников развела полиция, при этом активисты заявили, что данная акция лишь предупредительная.

В ответ Львовская епархия УПЦ МП распространила заявление, что это действуют «радикальные организации для получения политических рейтингов». После этого депутаты Львовского облсовета решили провести проверку законности выделения участка земли УПЦ МП и строительства на нем храма.

ФОТО ОРГАНИЗАЦИИ «ВАРТА-1».