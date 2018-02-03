Гендиректор российского православного канала "Спас" Борис Корчевников избил подчиненного

В субботу, 3 февраля, Telegram-канал «112» сообщил о том, что генеральный директор российского православного телеканала «Спас», популярный телеведущий Борис Корчевников побил подчиненного. Жертвой оказался редактор архива «Спаса» Василий Добродеев.

По данным «112», Корчевников начал оскорблять Добродеева в кабинете в присутствии других сотрудников. Редактор архива, желая избежать конфликта, попытался выйти из помещения, но гендиректор принялся его бить.

Суть недовольства Корчевникова, равно как и то, чем закончился конфликт, не сообщается.

Добродеев снял побои в городской поликлинике № 62 в Москве, но заявление в полицию пока писать не стал.

Борису Корчевникову 35 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в популярном сериале «Кадетство». Затем перешел креативным продюсером на канал СТС.

Занялся подготовкой документальных проектов, которые покупали для эфира НТВ, СТС, телеканал «Россия» и «ТВ-Центр».

Широкую популярность Корчевников приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир», которое выходило на «России 1» в прайм-тайм. Почти каждый выпуск сопровождался скандалами.

В мае 2017 года Борис занял пост гендиректора «Спаса». На эту работу его благословил лично патриарх Кирилл. Летом 2017 года на «Россию 1» перешел с Первого канала Андрей Малахов. Он стал вести «Прямой эфир» вместо Корчевникова. Борис же теперь ведет передачу «Судьба человека» на «России 1». Это примерно получасовые интервью с российскими знаменитостями преимущественно старшего поколения. При этом Корчевников остается гендиректором «Спаса».

Напомним, недавно в прямом эфире из-за Сталина подрались два российских журналиста — Максим Шевченко и Николай Сванидзе.