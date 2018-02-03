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Саули Ниинисте

У 69-летнего президента Финляндии родился сын

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

03.02.2018 13:27 310

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В пятницу, 2 февраля, у президента Финляндии Саули Ниинисте родился сын. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы государства.

Это уже третий ребенок у 69-летнего Ниинисте. Однако старшие дети у него от первого брака. Саули стал вдовцом в 1995 году — его первая жена погибла в автокатастрофе.

Второй раз Ниинисте женился в 2009 году. Его избранницей стала Йенни Хаукио. Она на 29 лет моложе мужа. И у нее это первый ребенок.

Канцелярия сообщила, что президент присутствовал при родах.

Пожалуй, это первый случай в современной истории, когда глава государства становится отцом в таком возрасте.

Как уже сообщали fakty.ua, 28 января в Финляндии прошли президентские выборы. Саули Ниинисте уверенно победил уже в первом туре и был переизбран на второй срок.

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