У 69-летнего президента Финляндии родился сын
В пятницу, 2 февраля, у президента Финляндии Саули Ниинисте родился сын. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы государства.
Это уже третий ребенок у 69-летнего Ниинисте. Однако старшие дети у него от первого брака. Саули стал вдовцом в 1995 году — его первая жена погибла в автокатастрофе.
Второй раз Ниинисте женился в 2009 году. Его избранницей стала Йенни Хаукио. Она на 29 лет моложе мужа. И у нее это первый ребенок.
Канцелярия сообщила, что президент присутствовал при родах.
Пожалуй, это первый случай в современной истории, когда глава государства становится отцом в таком возрасте.
Как уже сообщали fakty.ua, 28 января в Финляндии прошли президентские выборы. Саули Ниинисте уверенно победил уже в первом туре и был переизбран на второй срок.
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