На Львовщине виновник ДТП, в котором погибло три человека, заплатит 1.323 млн. грн и отсидит 4 года

Кровавое ДТП произошло на Львовщине вечером 24 июля прошлого года на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Чишки Пустомытовского района

Пустомытовский районный суд Львовской области приговорил к четырем годам лишения свободы виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло три человека и два пострадало…

Кровавое ДТП произошло на Львовщине вечером 24 июля прошлого года на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Чишки Пустомытовского района.

-Управлявший автомашиной «Merсedes-Benz Sprinter» Николай Петренко (имя изменено,-Авт.) во время движения проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не соблюдал безопасной дистанции, не принял своевременных мер для уменьшения скорости своей машины, что привело к столкновению со стоявшим автомобилем «ВАЗ-2107». В результате заднего удара «ВАЗ» по инерции двинулся вперед и, в свою очередь, столкнулся с частью прицепа «Redos» тоже стоявшего грузовика «Volvo FL 280». От полученных в ДТП травм на месте скончался водитель «ВАЗа» и два его пассажира, еще двое получили тяжелые травмы, — говорится в судебных документах.

В судебном заседании обвиняемый Николай Петренко свою вину в содеянном признал полностью. Однако причину дорожно-транспортного происшествия пояснить не смог. На месте аварии он оказывал помощь потерпевшим, добровольно отдал правоохранителям свой видеорегистратор и активно содействовал раскрытию преступления. Его родные частично возместили лечебные и моральные убытки потерпевшим и семьям погибших в общей сложности на сумму 803 тысячи гривен.

Правда, некоторые из них отказались от дополнительной компенсации в 10 тысяч долларов, которые предлагались каждому. Мол, «жизнь человека невозможно оценить в денежном эквиваленте». На суде Петренко неоднократном извинялся перед семьями потерпевших, обещал оказывать постоянную помощь в содержании осиротевших несовершеннолетних детей.

Пустомытовский районный суд признал Николая Петренко виновным и назначил ему довольно мягкое наказание в виде четырех лет лишения свободы (при придельном сроке в 10 лет,-Авт.) с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года. Кроме того, помимо уже выплаченных 803 тысяч гривен, он должен суммарно возместить двум потерпевшим 550 тысяч гривен моральных убытков.