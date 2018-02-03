Суд в Херсоне арестовал на месяц бывшего «замминистра спорта» Крыма
Суд в Херсоне арестовал на месяц бывшего «замминистра спорта» Крыма
Херсонский городской суд арестовал бывшего «замминистра спорта» оккупационной власти Крыма, сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма и избрал бывшему «заместителю министра спорта» меру пресечения в виде содержания под стражей. Перед этим ему сообщили о подозрении в государственной измене.
«Замминистра спорта» задержали 2 февраля в пункте пропуска Каланчак. В СБУ сообщили, что он ехал в Украину за биометрическим паспортом.
С апреля 2015 года по май 2016 должность «заместителя министра спорта» занимал Виталий Романов.
Напомним, заместителю юридического департамента «Укрзализныци» Александру Ященко, который проходит по делу о многомиллионном взяточничестве, выдвинуто новое подозрение — в государственной измене.
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