﻿

USD 27.89
RSS
Суд в Херсоне арестовал на месяц бывшего «замминистра спорта» Крыма

Суд в Херсоне арестовал на месяц бывшего «замминистра спорта» Крыма

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 15:01 91

Размер текста: Абв  Абв  Абв  


Суд в Херсоне арестовал на месяц бывшего «замминистра спорта» Крыма

Херсонский городской суд арестовал бывшего «замминистра спорта» оккупационной власти Крыма, сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма и избрал бывшему «заместителю министра спорта» меру пресечения в виде содержания под стражей. Перед этим ему сообщили о подозрении в государственной измене.

«Замминистра спорта» задержали 2 февраля в пункте пропуска Каланчак. В СБУ сообщили, что он ехал в Украину за биометрическим паспортом.

С апреля 2015 года по май 2016 должность «заместителя министра спорта» занимал Виталий Романов.

Напомним, заместителю юридического департамента «Укрзализныци» Александру Ященко, который проходит по делу о многомиллионном взяточничестве, выдвинуто новое подозрение — в государственной измене.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии