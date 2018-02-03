«Шахтер» на турнире Dubai Cup пропустил гол после удара с чужой половины поля (видео)

Донецкий «Шахтер», вернувший в свои ряды двух футболистов «Мариуполя» -- Владислава Танковского и форварда Руслана Фомина, провел в Объединенных Арабских Эмиратах второй матч в рамках турнира DubaiCup. Соперником чемпиона Украины стал чемпион Чехии «Славия», в составе которой всю встречу отыграл защитник сборной Украины Эдуард Соболь (кстати, его контракт принадлежит «Шахтеру»).

Уже на 17-й минуте горнякам пришлось начинать игру с центра поля: причем словацкий легионер «Славии» Мирослав Стох поразил ворота Андрея Пятова ударом… со своей половины поля (примерно 60 метров!) — 0:1. На 30-й минуте дончане усилиями Исмаили сравняли счет, а на 39-й Факундо Феррейра вывел «Шахтер» вперед — 2:1. После перерыва (на 52-й минуте) пражанам усилиями Милана Шкоды удалось отыграться — 2:2, но последнее слово все же было за донецкой командой — 3:2 (на 59-й минуте Феррейра оформил дубль). Первая победа «оранжево-черных» в новом году.

«Шахтер»:Пятов (Кудрик, 46), Додо (Бутко, 82), Ракицкий (Хочолава, 71), Кривцов (Ордец, 82), Исмаили (Петряк, 82), Степаненко (Танковский, 82), Фред (Патрик, 79), Тайсон, Бернард (Коваленко, 71), Марлос (Зубков, 82), Феррейра (Бланко-Лкщук, 82).

Шестого февраля команда Паулу Фонсеки сыграет с китайским «Цзянсу Сунин», а 7-го -- со шведским АИКом.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Шахтер» на турнире в ОАЭ проиграл датскому «Копенгагену».