Украинский боксер взорвал сеть мощной речью в России

Украинский боксер Александр Хижняк, которого признали лучшим боксером мира по итогам 2017 года, отличился красивым поступком на церемонии награждения в Сочи.

Выйдя на сцену и получив награду от Международной боксерской ассоциации, Хижняк произнес речь на украинском языке.

«Очень приятно быть сегодня на этом форуме среди лучших боксеров мира. Очень приятно представлять свою страну — не только в этом зале, а и на рингах всего мира», — сказал Хижняк

«Хочу поблагодарить своего отца и тренера Александра Хижняка за постоянную поддержку и помощь, международную ассоциацию, а также всех тех, кто считает меня достойным этой награды. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, а также федерацию бокса, которая организовала нам теплый прием, президента ФБУ Владимира Продивуса, вице-президента ФБУ Дмитрия Шенцева, а также всех присутствующих», — подчеркнул украинский боксер.

Напомним, донецкие патриоты обещают устроить оккупантам сюрприз.