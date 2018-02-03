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Лука Траяни

В Италии неофашист расстрелял темнокожих мигрантов на улице

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

03.02.2018 16:42 266

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В субботу, 3 февраля, в городе Мачерата (центральная часть Италии) мужчина открыл огонь по прохожим на улице из своего автомобиля. Ранения получили не менее шести человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Расстреляв все патроны, водитель дождался приезда полиции и сдался без сопротивления. При этом он приветствовал стражей порядка фашистским салютом.

Итальянские СМИ сообщают, что стрелок оказался 28-летним гражданином Италии. Его зовут Лука Траяни. Он принадлежит к ультраправому движению.

Все жертвы нападения — темнокожие мигранты. Траяни был обмотан в государственный флаг Италии, стреляя по ним.

Лука заявил полицейским, что руководствовался чувством мести и жаждой справедливости. Они были вызваны у него известием о жестоком убийстве 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро.

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