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Известный оппозиционер Константин Синицын убит в Петербурге

Известный оппозиционер Константин Синицын убит в Петербурге

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 17:39 643

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Оппозиционер, участник многочисленных протестных акций Константин Синицын был убит в Петербурге в подъезде собственного дома.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером о смерти Синицына сообщил на своей странице в Facebook депутат Борис Вишневский.

«Друзья, опять трагедия. По сообщению Динар Идрисов, еще 26 января в подъезде дома был найден мертвым постоянный участник оппозиционных акций Константин Синицын. Полиция ведет расследование. Светлая память…», — написал он.

Тело 53-летнего мужчины нашли с травмами головы. По подозрению в избиении оппозиционера задержан 44-летний кладовщик. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4.

«Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

10 февраля Константину Синицыну исполнилось бы 54 года.

Напомним, ранее в киевском ресторане «Питер» убили украинского военнослужащего.

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