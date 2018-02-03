Известный оппозиционер Константин Синицын убит в Петербурге
Оппозиционер, участник многочисленных протестных акций Константин Синицын был убит в Петербурге в подъезде собственного дома.
Об этом сообщает «Фонтанка».
Накануне вечером о смерти Синицына сообщил на своей странице в Facebook депутат Борис Вишневский.
«Друзья, опять трагедия. По сообщению Динар Идрисов, еще 26 января в подъезде дома был найден мертвым постоянный участник оппозиционных акций Константин Синицын. Полиция ведет расследование. Светлая память…», — написал он.
Тело 53-летнего мужчины нашли с травмами головы. По подозрению в избиении оппозиционера задержан 44-летний кладовщик. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4.
«Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
10 февраля Константину Синицыну исполнилось бы 54 года.
Напомним, ранее в киевском ресторане «Питер» убили украинского военнослужащего.
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