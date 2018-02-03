В Житомире отпустят криминального авторитета, объявленного в международный розыск, потому что судья не явился на заседание

1 февраля в Житомире во время спецоперации был задержан 31-летний гражданин Азербайджана подозреваемый в убийстве местного предпринимателя. Во время задержания у «криминального авторитета» было найдено оружие. Полтора года преступник числился в международном розыске. По сообщению отдела коммуникации полиции Житомирской области иностранец нелегально прибыл в Украину. В пятницу, 2 февраля и субботу, 3 февраля, полицейские доставляли подозреваемого в суд для объявления меры пресечения. Однако ни одно из заседаний не состоялось.

Первый раз — через заявленную адвокатами необходимость присутствия переводчика. Гражданин Азербайджана, мол, не понимает ни русского, ни украинского языка. Во второй заседание не состоялось из-заотсутствия судьи. Согласно законодательству срок, предусмотренный для процедуры объявления пресечения — 48 часов, закончится вечером 3 февраля. Подобные судебные прецеденты уже имели место ранее на Житомирщине, когда полиция ловит преступника, а суд его отпускает.

— Эта ситуация на совести тех, кто ее сознательно создал, — прокомментировал начальник ГУНП Вячеслав Печененко. — Под угрозой безопасность наших граждан, потому что на свободе остается опасный преступник. Кропотливая, упорная и рискованная работа оперативников и следователей по разоблачению и задержанию лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, практически сводится на нет при такой «деятельностью» судебной системы.

Напомним, 23 мая 2016 года в помещении кафе на одном из рынков Житомира вплотную расстреляли 29-летнего предпринимателя во время обеда. Полицейские установили личность причастного к преступлению. После заочного вынесения подозрения в умышленном убийстве и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, гражданин Азербайджана был объявлен в международный розыск.

Фото отдела коммуникации полиции Житомирской области