Козлова вышла в финал турнира WTA
Украинская теннисистка Катерина Козлова поборется за свой первый в карьере титул WTA.
В матче за выход в финал украинка обыграла финалистку Уимблдона Сабин Лисицки — 7:5, 6:4.
Участницы первого полуфинала на Taiwan Open провели на корте 1 час и 20 минут. Семь геймов на подаче немки сумела выиграть наша теннисистка, при этом сама Козлова упустила пять своих геймов.
Ранее Катерина Козлова дважды играла в полуфиналах в WTA-туре: в 2016 году в Стамбуле и Ташкенте. В прошлом сезоне украинка взяла титул категории WTA 125k в Даляне, обыграв в финале Веру Звонареву.
Выход в титульный матч на Taiwan Open позволит Козловой впервые в карьере подняться в топ-65 мирового рейтинга. Cоперницой в финале станет Тимеа Бабош (Венгрия).
Напомним, украинка Катерина Козлова пробилась в полуфинал турнира в Тайбэе, действующим победителем которого является третья ракетка мира одесситка Элина Свитолина.
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