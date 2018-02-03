В Сирии сбит российский самолет Су-25 (видео)
В субботу, 3 февраля, в Сирии был сбит российский военный самолет Су-25. Как сообщает Министерство обороны России, пилот успел катапультироваться, но погиб в перестрелке с боевиками.
В официальном заявлении Минобороны РФ подчеркивается, что Су-25 совершал «облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик приземлился в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». Самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Турецкая сторона принимает участие в переговорах по вопросу передачи тела убитого летчика российским военнослужащим.
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