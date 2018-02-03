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Обломок сбитого Су-25

В Сирии сбит российский самолет Су-25 (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

03.02.2018 19:12 476

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В субботу, 3 февраля, в Сирии был сбит российский военный самолет Су-25. Как сообщает Министерство обороны России, пилот успел катапультироваться, но погиб в перестрелке с боевиками.

В официальном заявлении Минобороны РФ подчеркивается, что Су-25 совершал «облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик приземлился в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». Самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Турецкая сторона принимает участие в переговорах по вопросу передачи тела убитого летчика российским военнослужащим.

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