В Сирии сбит российский самолет Су-25 (видео)

В субботу, 3 февраля, в Сирии был сбит российский военный самолет Су-25. Как сообщает Министерство обороны России, пилот успел катапультироваться, но погиб в перестрелке с боевиками.

В официальном заявлении Минобороны РФ подчеркивается, что Су-25 совершал «облет зоны деэскалации «Идлиб». Летчик приземлился в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». Самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Турецкая сторона принимает участие в переговорах по вопросу передачи тела убитого летчика российским военнослужащим.