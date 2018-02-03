В Венеции пересохли легендарные каналы

В Венеции из-за непривычно холодной для региона погоды высыхают каналы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за обмеления гондольерам приходится временно приостановить свою работу, а людям — искать другие транспортные сообщения.

Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее не достаточно для того, чтобы наполнить каналы.

Этот странный феномен происходит в Венеции уже третий год подряд. Так, два года назад уровень воды был на 72 сантиметра ниже нормы, значительно сокращая водный путь для гондол и водных такси.

Напомним, ранее специалисты NASA проанализировали погодные аномалии на планете и составили карту мест, где погода в конце декабря-январе слишком сильно отличалась от привычной для данного времени года.