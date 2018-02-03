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Ксения Собчак собирается участвовать в выборах в Госдуму

Ксения Собчак собирается участвовать в выборах в Госдуму

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 20:14 112

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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году.

Об этом сообщает ТАСС.

«Когда закончатся выборы президента, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию „Гражданская инициатива“ — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год», — сказала Собчак.

Она добавила, что «следующей точкой станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году.

Напомни, 22 января, стало известно, что Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.

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