Ума Турман обвинила Харви Вайнштейна в попытке изнасилования

В субботу, 3 февраля, известная голливудская актриса Ума Турман в откровенном интервью газете The New York Times рассказала о сексуальных домогательствах со стороны влиятельного в недавнем прошлом продюсера Харви Вайнштейна.

Напомним, Вайнштейн оказался в центре громкого секс-скандала осенью 2017 года. Десятки актрис, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили его в сексуальных домогательствах, а некоторые — в изнасилованиях. Вайнштейна выгнали из основанной им же кинокомпании. Кроме того, его исключили из членов Американской киноакадемии. От него ушла жена, известный модельер Джорджина Чапман. Сам Вайнштейн проходит в настоящее время курс лечения в частной клинике. В отношении него ведутся уголовные расследования в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне.

Секс-скандал с Вайнштейном побудил многих заговорить. Последовали громкие обвинения в адрес известнейших актеров и режиссеров, в том числе в адрес Кевина Спейси, Сильвестра Сталлоне, Чарли Шина, Джеффри Раша, Вуди Аллена, Джеймса Тобака, Бретта Ратнера и многих других.

Появились два мощных общественных движения — #MeToo и Times Up. Активисты призывают положить конец сексуальным домогательствам, с которыми приходится сталкиваться в основном женщинам в шоу-бизнесе, спорте, политике.

Ума Турман, когда разразился скандал вокруг Харви Вайнштейна, сначала хранила молчание. Когда журналисты прямо спросили актрису, что она обо всем этом думает, Ума ответила уклончиво, но все же дала понять, что ее душит гнев. В ноябре 2017 года на День благодарения кинозвезда разместила в Instagram поздравление с этим праздником с недвусмысленным текстом: «Всем счастливого Дня благодарения! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих грязных тайных делишек. Я рада, что все идет медленно. Ты даже пули не заслуживаешь».

И вот только теперь 47-летняя Турман рассказала, что же произошло между ней и Вайнштейном. Продюсер предложил ей роль в фильме «Криминальное чтиво». И сначала она была счастлива, что ей выпала такая удача — работать с самим Харви Вайнштейном!

«Он часами разговаривал со мной, обсуждал сценарий, объяснял, что от меня требуется, когда нужно — хвалил, когда следовало — критиковал… Все изменилось, когда он пригласил меня в свой гостиничный номер в Париже. Конечно, я пришла, потому что у нас было уже сотни таких встреч. И я ничего плохого не думала. И вот я стою полностью одетая — в черных кожаных брюках, куртке, сапогах. А Харви выходит ко мне в одном халате на голое тело. Берет меня за руку и ведет через зал к сауне. Открывает дверь. Оттуда пышет жаром. И тогда я спрашиваю: „Что ты задумал? Это же смешно! Что ты делаешь?“. Он весь затрясся, обезумел. Подпрыгнул и выбежал из номера», — вспоминает Турман.

Однако на этом Вайнштейн не успокоился. Второй инцидент произошел уже в Лондоне.

«Он повалил меня. Навалился всем своим телом. Попытался достать свой член. Делал всяческие неприятные вещи… Но при этом не изнасиловал. Я сопротивлялась как могла. Он не ожидал такого отпора. Все опять пошло не по его сценарию», — утверждает актриса.

На следующий день с ней связались помощники Вайнштейна и назначили встречу с ним. Когда они остались вдвоем, Харви принялся угрожать ей: «Если ты расскажешь обо всем кому-нибудь, твоей карьере конец. Конец твоей репутации, твоей семье. Я обещаю!»

Редакция The New York Times связалась с представителем Вайнштейна с просьбой прокомментировать заявление Турман. Ответ был такой: «Мистер Вайнштейн признает, что пробовал в Лондоне оказать знаки внимания мисс Турман, неправильно истолковав ее поведение в Париже. Поняв, что ошибся, мистер Вайнштейн немедленно принес свои извинения».

Как известно, Ума Турман снялась в итоге в «Криминальном чтиве». Фильм завоевал множество наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и премию «Оскар». Турман получила звездный статус. Квентин Тарантино превратился в культового режиссера. Студия Вайнштейна Miramax стала одной из ведущих в мире кинематографа.

Однако, как теперь призналась Ума, для нее съемки в «Криминальном чтиве» едва не завершились трагически. Она пожаловалась на поведение Вайнштейна Квентину Тарантино. Режиссер принялся защищать продюсера. Но Турман не захотела менять свое мнение. И тогда Квентин неожиданно велел ей сниматься в сцене, которая не была предусмотрена сценарием. Ей пришлось самой выполнять опасный трюк на автомобиле, после чего она попала в больницу. «Мы с Квентином из-за этого чуть не подрались. Я обвинила его в том, что он пытался убить меня!» — заявила кинозвезда.

Впрочем, Турман спустя десять лет согласилась снова работать с Тарантино, когда он предложил ей главную роль в фильме «Убить Билла». Картина снималась на студии Miramax, а продюсером был, конечно, Харви Вайнштейн.