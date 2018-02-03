«Динамо» начало сбор в Испании ничьей с участником Лиги Европы

В субботу, 3 февраля, киевское «Динамо», дозаявившее накануне в Лигу Европы трех новичков — Артема Шабанова, Карлоса Самбрано и Дмитрия Хлебаса (к сожалению, Руслан Ротань и Беньямин Вербич в этом еврокубковом сезоне уже заиграны за другие клубы), провело первый спарринг на втором сборе в Испании. Соперником подопечных Александра Хацкевича стал шведский «Эстерсунд», также пробившийся в плей-офф Лиги Европы (скандинавам предстоят игры с лондонским «Арсеналом»).

Встреча, в которой «бело-синие» не смогли рассчитывать на Сергея Сидорчука и Виталия Буяльского, а также на все еще не прибывшего в Испанию Дьемерси Мбокани, получилась результативной и завершилась вничью — 2:2 (Морозюк, 14, Мораес, 50, с пенальти -- Нури, 31, с пенальти, Ходдос, 45).

«Динамо»:Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Ротань (Мораес, 46), Гармаш, Шапаренко, Морозюк, Цыганков (Гонсалес, 62), Беседин.

Следующим соперником «бело-синих» на Пиренееях 4 февраля станет венгерская «Академия Пушкаша».

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» улетело на сбор в Испанию без Пантича и Калитвинцева.