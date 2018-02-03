15-летний баскетболист поразил Америку невероятным попаданием в корзину (видео)

Американский подросток Блейк Питерс прославился на всю страну, принеся своей школьной команде по баскетболу победу на последней секунде игры. 15-летний мальчишка отправил мяч в корзину невероятным броском через всю площадку!

Его команда Evanston Township проигрывала у себя дома команде Maine South. До конца игры оставалась всего одна секунда. А тут еще соперники получили право на штрафной.

Любой человек, мало-мальски знакомый с баскетболом сказал бы, что при счете 42:44 спасти игру за секунду до финального свистка, когда проигрывающая команда к тому же заработала штрафные, невозможно!

Но Питерс совершил маленькое чудо. Когда после неудачного штрафного мяч ударился о кольцо и отскочил к нему в руки, Блейк, не раздумывая, запустил его через всю поле и попал, заработав победные три очка.

Все зрители, игроки, судьи, тренеры закричали хором: «О боже!». Питерса бросились обнимать. А герой дня признался, что ни в какое кольцо он не целился. «Я очень боялся, что мяч попадет на последней секунде ко мне. И не хотел этого. Но именно так и произошло. Вот я и швырнул его что было сил», — сказал Блейк.